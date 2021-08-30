Ликвидирован лесной пожар у деревни Хомутовка

Спасателям удалось ликвидировать лесной пожар на площади 100 га у д. Хомутовка (Первоуральский городской округ). Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что возгорание было зафиксировано в 15.45 25 августа и с тех пор огнеборцы пытались остановить распространение огня. После пожара в деревне в органы полиции были доставлены четыре человека, которых задержали недалеко от места пожара. В органы дознания направлено более 24 материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

На месте работали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и глава Первоуральского городского округа Игорь Кабец. Чтобы ликвидировать пожар, были задействованы вертолет МИ-8 с водосливным устройством, свыше 80 человек личного состава авиалесоохраны и МЧС, а также 16 единиц техники.

В департаменте также добавили, что после возникновения природных пожаров в Первоуральском городском округе возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности".