Семья главы Wildberries впервые стала богатейшей в России

Список самых богатых семейств России впервые возглавила семья основателей онлайн-ретейлера Wildberries в лице Владислава и Татьяны Бакальчук.

Рейтинг представил журнал Forbes. По его данным, совокупное состояние семейства Бакальчук оценивается в более чем 13 миллиардов долларов.

Второе место заняла семья Гурьевых, которым принадлежит 48,5% акций производителя удобрений "Фосагро". Совокупное состояние этого бизнес-клана составляет 6,9 миллиарда долларов.

На третьей строчке самых богатых семей России расположились Ротенберги, которые возглавляли прошлогодний рейтинг. За год их состояние возросло до 5,95 миллиарда долларов.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 самых богатых россиянок. В этом году лидер сменился: основательница Wildeberries Татьяна Бакальчук обошла Елену Батурину и заняла первое место в списке. Ее состояние выросло за год почти в 12 раз – с $1,1 до $13 млрд.