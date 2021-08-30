Роспотребнадзор предупредил о возможном распространении осенью лихорадки Западного Нила

В Роспотребнадзоре не исключили, что осенью на территории страны появятся комары, переносящие лихорадку Западного Нила.

"Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя", - говорится в сообщении ведомства.

Лихорадка Западного Нила у человека протекает, соответственно, в виде лихорадки с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях (1-5%) – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).

Переносчиками являются комары. Заболевание распространено в 90 странах мира, наиболее сложная ситуация сохраняется в Европе и Северной Америке.

В России случаи лихорадки Западного Нила регистрируются в основном на европейской территории страны, 80% случаев – Южный федеральный округ. В этом году уже были случаи заболевания, но уровень не превышает средний годовой.