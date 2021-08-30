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Происшествия Дальневосточный ФО
Снимок загрязнения у берегов Камчатки в октябре 2020 года. (2020) | Фото: Европейское космическое агентство / Greenpeace Россия

На Камчатке в Авачинской бухте выявили разлив нефтепродуктов

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте в районе Сероглазки (район Петропавловска-Камчатского). Источником утечки может быть ливневая канализация, говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

К проверке привлечены специалисты Дальневосточного управления Росприроднадзора и краевого управления МЧС.

"В рамках проверки отобраны образцы проб, - говорится в сообщении. - Прокуратура проверит соблюдение природоохранного законодательства, в том числе даст оценку действиям должностных лиц, уполномоченных на содержание и эксплуатацию объектов водоотведения".

Зампред правительства региона Роман Василевский на оперативном совещании в понедельник сообщил некоторые подробности разлива: "В районе Сероглазки (район в Петропавловске-Камчатском) происходит утечка нефтепродуктов. Сегодня под дорогой есть авария по трубе. Сейчас разбирательство продолжается, но источник загрязнения пока не найден. Боновые заграждения установлены, наблюдения ведется в постоянном режиме".

Осенью прошлого года в Авачинской бухте начался мор среди морских обитателей, в том числе рыб и млекопитающих. Тогда, по официальным данным, выброса зафиксировано не было, следствие назвало природные факторы (фитопланктон) основными причинами катастрофы.  

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Теги: авачинская бухта, камчатка, разлив нефтепродуктов



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