На Камчатке в Авачинской бухте выявили разлив нефтепродуктов

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте в районе Сероглазки (район Петропавловска-Камчатского). Источником утечки может быть ливневая канализация, говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

К проверке привлечены специалисты Дальневосточного управления Росприроднадзора и краевого управления МЧС.

"В рамках проверки отобраны образцы проб, - говорится в сообщении. - Прокуратура проверит соблюдение природоохранного законодательства, в том числе даст оценку действиям должностных лиц, уполномоченных на содержание и эксплуатацию объектов водоотведения".

Зампред правительства региона Роман Василевский на оперативном совещании в понедельник сообщил некоторые подробности разлива: "В районе Сероглазки (район в Петропавловске-Камчатском) происходит утечка нефтепродуктов. Сегодня под дорогой есть авария по трубе. Сейчас разбирательство продолжается, но источник загрязнения пока не найден. Боновые заграждения установлены, наблюдения ведется в постоянном режиме".

Осенью прошлого года в Авачинской бухте начался мор среди морских обитателей, в том числе рыб и млекопитающих. Тогда, по официальным данным, выброса зафиксировано не было, следствие назвало природные факторы (фитопланктон) основными причинами катастрофы.