Приток денег, рабочие места и снижение цен. В мэрии рассказали о плюсах ТЛЦ "Уральский" в Екатеринбурге

В мэрии рассказали о плюсах узлового мультимодального транспортно-логистического центра ТЛЦ "Уральский" на территории Екатеринбурга, соглашение на строительство которого было подписано международной промышленной выставке "Иннопром" в текущем году. Как сообщают представители власти в "Вечернем Екатеринбурге", новые объект сделает город ключевым пунктом в транспортной системе страны, благодаря чему в уральскую столицу поступит значительный приток денег, появятся рабочие места, а также повысится качество товаров, в то время, как их цена снизится.

"По расчетам специалистов, центр станет высокотехнологичным комплексом, объединяющим элементы железнодорожной, терминальной и складской инфраструктуры. ТЛЦ решает серьезную проблему больших городов. Так, на сегодняшний день основная масса грузов завозится в город автотранспортом, и это видно невооруженным взглядом по пробкам на дорогах. При переводе части грузов на железную дорогу, автомобильный трафик снизится минимум на 10–30%. Кроме того, чтобы минимизировать количество грузовых автомобилей на городских улицах, на территории транспортного центра организуют специализированные технологические парковки", - сообщается в газете.

Среди значительных плюсов для города и его обитателей эксперты отмечают:

Появление логистического центра в черте мегаполиса уменьшит время и затраты на доставку различных товаров в магазины Екатеринбурга. Значит, цены ниже, товары свежее.

Перевозки автомобильным транспортом, за счет близкой привязки к железной дороге, пойдут, минуя город. Соответственно, снизится нагрузка на улично-дорожную сеть, будет меньше заторов.

Cократятся издержки потребителей в других регионах и странах, использующих нашу, местную продукцию: деловым партнерам станет выгоднее сотрудничать именно с уральскими предприятиями.

Объем инвестиций до 2024 года составит почти 11 миллиардов рублей.

На этапе строительства уже созданы рабочие места. А на самом терминале будут работать более 120 человек.

Свердловская железная дорога за доставку контейнеров увеличит свою прибыль, а это налоги в региональный и муниципальный бюджеты.

Дополнительные налоговые поступления будут направлены, в том числе, на строительство социально значимых объектов в Екатеринбурге.

Уральская столица перетянет на себя железнодорожные потоки, формирующиеся в сибирских городах, и станет крупнейшим хабом в стране.

Эксперты также отмечают, что жителям близлежащих поселений не нужно беспокоиться о застройке, поскольку она расположится вдали от жилых территорий и не будет иметь производственных или промышленных объектов на своем участке. Более того, инвесторы пообещали вложиться и в строительство социальной инфраструктуры п. Калиновский, жители которого активно выступали против строительства ТЛЦ. Сейчас же, по информации мэрии, собственники земельного участка проводят опрос, чтобы узнать, какие социальные объекты жители хотели бы видеть. В качестве вариантов крытый зал для занятий спортом, а также футбольное и волейбольное поле.

Инвестор уверяет, что строительство ТЛЦ является "зеленой логистикой", поскольку железная дорога работает на электричестве, что абсолютно безвредно в отличие от бензиновых выхлопов.

"Еще один плюс — территория ТЛЦ расположена в непосредственной близости от ЕКАД. Это позволит оперативнее отправлять грузы по многочисленным пунктам назначения, не заезжая в центр города. Предполагается, что ТЛЦ "Уральский" будет специализироваться на обработке прибывающих в Екатеринбург железнодорожным транспортом товаров народного потребления: продовольствия, строительных материалов, мебели, бытовой техники и других. Важно, что значительный объем грузопотока составят скоропортящиеся продукты питания, завозимые для нужд растущего мегаполиса. А дислокация ТЛЦ позволяет максимально приблизить железнодорожный терминал к потребителю, минимизировав "автомобильное плечо" на первой и последней милях", - заявили в администрации города.

Напомним, что соглашение о строительстве ТЛЦ было подписано руководителем Минтранса России, правительством Свердловской области, ОАО "РЖД" и ООО "Екатеринбургский транспортный терминал" (ЕТТ). Работы пройдут на участке общей площадью в 100 га. на данный момент инвестор уже приступил к подготовительным работам.