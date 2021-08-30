Один из пострадавших в ДТП с пятью машинами в Тюмени находится в реанимации

Один из шести пострадавших в ДТП на мосту "Стрела", где накануне произошло столкновение пяти автомобилей, находится в реанимации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Пострадавшему по экстренным показаниям потребовалась операция. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу №1, там ему провели протезирование нисходящего грудного отдела аорты. Сейчас пациент проходит лечение в реанимации. Врачи говорят, что его состояние стабильное. Он находится в сознании.

Двое пациентов продолжают лечение в отделении травматологии больницы №2, состояние оценивается как удовлетворительное.

Трех пациентов с ушибами, после оказания медпомощи, отпустили домой. Они продолжат лечение амбулаторно.

Напомним, столкновение пяти автомобилей произошло 29 августа, в 12.30, на подъеме на путепровод. Автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения. После столкновения пяти авто, одно загорелось, другое перевернулось.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.