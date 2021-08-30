30 Августа 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Черные частицы в вакцине Moderna в Японии оказались фрагментами крышек флаконов

Инородные вещества, которые были обнаружены в японской префектуре Окинава в вакцине от коронавируса компании Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул. Они могли отколоться из-за неправильного прокалывания крышки шприцем, сообщил Минздрав страны.

После проверки в образцах препарата не нашли никаких примесей, которые могли бы повлиять на его качество.

В Минздраве считают, что признавать партию бракованной не следует, вакцинацию на Окинаве можно продолжить.

Между тем, 28 августа в городе Наха в еще одной партии вакцины против коронавируса от американской компании Moderna были обнаружены инородные вещества, пишет Regnum.

Напомним, власти Японии приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna из-за обнаруженных в нескольких дозах примесей.

Испанская фармкомпания Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI), которая производит вакцину, отметила, что, по-видимому, примеси присутствуют только в некоторых партиях вакцин, предназначенных для Японии. Минздрав страны объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna.

NHK со ссылкой на источник сообщал, что неизвестные примеси в вакцинах могут быть частицами металла.

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Теги: Япония, Moderna, вакцина



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Ранее 26.08.2021 13:31 Мск Япония приостановила вакцинацию Moderna из-за наличия посторонних веществ


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