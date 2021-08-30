30 Августа 2021
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Наталья Котова отчитала заместителя за плохую уборку мусора

Глава Челябинска Наталья Котова отчитала своего заместителя по дорожному хозяйству Максима Куляшова за мусор на прилегающих к дорогам территориях, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Натальи Котовой, она ездит по городу и уже два-три дня видит одну и ту же бутылку. За это время ее не убрали.

Максим Куляшов рассказал, что количество рабочих на дорогах увеличивается, на прошлой неделе ежедневно работало 395 человек, в настоящий момент 407. Но бывают срывы, иногда рабочие не выходят в ночное время. Он отметил, что ежедневно держит все показатели на контроле.

"Вы в кабинете эти показатели держите или выезжаете на улицы и контролируете этот процесс? Значит со мной поедете в следующий раз", - подчеркнула она.

Наталья Котова поручила увеличить число рабочих и выводить пылесосы для уборки листьев.

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Теги: Наталья Котова, мусор, уборка, газоны,



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