30 Августа 2021
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Северный широтный ход, река Надым, ЯНАО, железная дорога (2019) | Фото: Годовой отчет Корпорации развития

Строительство СШХ может начаться уже в следующем году

Строительство магистрали Северного широтного хода (СШХ) может начаться уже в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

По его словам, власти автономного округа подали заявку на получение инфраструктурного кредита в сумме 50 млрд руб. для строительства СШХ, в частности, моста через Обь.

"Там еще очень много разных развилок, еще впереди много работы. Но я уверен, что именно механизм инфраструктурного бюджетного кредита станет нам действенной помощью для запуска этого проекта", - сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что проект долгожданный и к нему проявляют внимание всех ключевых участников. Губернатор также отметил, что после того, как президент России Владимир Путин дал персональную задачу по этому проекту, "правительство активно включилось".

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

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Теги: СШХ, Северный широтный ход, инфраструктурный кредит, Дмитрий Артюхов



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