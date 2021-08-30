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Происшествия Свердловская область
(2004) |

Следователи пришли в контактный зоопарк Екатеринбурга, где змея укусила девочку

Следственный комитет проверяет информацию об укусе ребенка змеей в контактном зоопарке Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, речь может идти о статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Сейчас сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства инцидента.

"Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы происшествия, руководство и персонал администрации контактного зоопарка. Истребуется и изучается документация об оказании услуг на территории зоопарка. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, змея укусила 5-летнюю девочку в "Парке бабочек", что на проспекте Ленина. Инцидент произошел в минувшие выходные. Пострадавшую отвезли в больницу.

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Теги: змея, девочка, укус, СКР, Екатеринбург



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