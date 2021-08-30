Встречу Байдена и Зеленского снова перенесли – американскому президенту сейчас не до этого

Встреча президентов США и Украины в Вашингтоне вновь перенесена – снова на один день. Вместо 31 августа она состоится 1 сентября.

Если в первый раз перенос был связан с плотным графиком визита Владимира Зеленского (он собирался посетить не только Вашингтон, но еще и Калифорнию), то теперь неотложные дела возникли у Джо Байдена.

Так, президенту нужно руководить эвакуацией из Афганистана и карательными операциями, которые американские военные проводят после терактов в аэропорту Кабула. Предположительно, 31 августа эвакуация должна закончиться, поскольку именно такой срок отвели американцам талибы* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

Но и дома Байдену будет чем заняться. В канун 16-й годовщины катастрофического наводнения, случившегося на юге США из-за урагана Катрина, на штат Луизиана надвинулся ураган Ида, который тоже грозит серьезными последствиями. В штате уже введен режим ЧС, более 1 млн человек остались без света. Ситуацию контролируют федеральные власти.