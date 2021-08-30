30 Августа 2021
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Образование Свердловская область
Дети (2020) | Фото: Накануне.RU

"Так складывается ситуация": в свердловских школах набрали десятки первых классов

В некоторых школах Свердловской области перед новым учебным годом набрали десятки первых классов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских.
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По его данным, на Среднем Урале есть школы, где новый учебный год начнут сразу 20 первых классов.

"Это начальные специализированные школы. Так складывается ситуация. Мы рады, что у нас рождается много детей, что они идут в школу. Выходим из ситуации таким образом", - сообщил Шиловских.

Он уточнил, что в первые классы в этом году пойдут около 60 тысяч свердловских детей.

"В 2020 году цифра была примерно та же самая. В целом, демографическая ситуация стабильная, и какого-то роста или снижения мы не наблюдаем", - отметил представитель минобра.

Дмитрий Шиловских рассказал, что ни в одной из школ региона не введено третьей смены.

"Есть только вторая. И при этом одно из поручений президента - максимально организовать обучение детей в первую смену. У нас идут реконструкции школ и новое строительство, также мы дополнительно принимаем педагогов на работу и увеличиваем штат. Стараемся и от второй смены уходить, но пока не получается", - признался чиновник.

Как сообщало Накануне.RU, новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

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Теги: первые классы, школы, Свердловская область



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