"Так складывается ситуация": в свердловских школах набрали десятки первых классов

В некоторых школах Свердловской области перед новым учебным годом набрали десятки первых классов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских.

По его данным, на Среднем Урале есть школы, где новый учебный год начнут сразу 20 первых классов.

"Это начальные специализированные школы. Так складывается ситуация. Мы рады, что у нас рождается много детей, что они идут в школу. Выходим из ситуации таким образом", - сообщил Шиловских.

Он уточнил, что в первые классы в этом году пойдут около 60 тысяч свердловских детей.

"В 2020 году цифра была примерно та же самая. В целом, демографическая ситуация стабильная, и какого-то роста или снижения мы не наблюдаем", - отметил представитель минобра.

Дмитрий Шиловских рассказал, что ни в одной из школ региона не введено третьей смены.

"Есть только вторая. И при этом одно из поручений президента - максимально организовать обучение детей в первую смену. У нас идут реконструкции школ и новое строительство, также мы дополнительно принимаем педагогов на работу и увеличиваем штат. Стараемся и от второй смены уходить, но пока не получается", - признался чиновник.

Как сообщало Накануне.RU, новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе.