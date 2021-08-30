Минобороны требует снести казарму в Омске, в которой погибли 24 десантника

Минобороны РФ намерено снести остатки омской казармы, которая обрушилась шесть лет назад в учебном центре ВДВ.

Как сообщает"Коммерсантъ", юрист военного ведомства выступил с ходатайством о прекращении экспертных работ в здании казармы и ее сносе. Свою позицию представитель ведомства объяснил опасениями за безопасность экспертов, работающих на месте происшествия.

Сторона защиты потерпевших считает, что в случае сноса здания установить причины обрушения будет невозможно. Адвокат Марина Копылова сообщила, что до этого выводы строительно-технической экспертизы на стадии следствия были признаны судом ненадлежащими.

Такой же точки зрения придерживается и представитель родственников жертв Ольга Рыбакова. Она считает, что казарму хотят снести, чтобы скрыть от потерпевших истинные обстоятельства трагедии. К тому же, по словам Рыбаковой, в материалах дела присутствуют доказательства того, что омское обрушение - не единичный случай. Построенная по аналогичному проекту казарма разрушилась еще в 1989 году в Новосибирской области. Если это подтвердится, Минобороны придется обследовать все казармы страны и куда-то выселять солдат, а это огромные деньги, пояснила она.

Казарма 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области обрушилась 12 июля 2015 года. Рухнула часть крыши и стен четырехэтажного здания. Под завалами оказались 42 человека, 23 из них погибли, 19 были госпитализированы, один затем скончался.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил предварительные причины обрушения казармы в Омске. По его словам, основная причина - некачественно выполненная кладка стен при строительстве казармы в 1975 году.

В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 1970-х, при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным, однако капитальный ремонт шел без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. Были нарушены требования безопасности.

По версии следствия, командование войсковой части скрыло низкое качество ремонта от вышестоящих должностных лиц и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались.

Общая стоимость капитального ремонта превысила 195,9 миллиона рублей, при этом еще три казармы в этом военном городке находятся в аварийном состоянии. Размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам.

Рассмотрение уголовного дела продолжается год. Напомним, на скамье подсудимых - 11 человек, в том числе экс-командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и его бывший заместитель полковник Владислав Пархоменко.

Всем им было предъявлено обвинение по ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем большие человеческие жертвы". Однако в июле истек шестилетний срок давности по данному эпизоду обвинения. Это означает освобождение от наказания по данной статье.

Также фигурантам дела предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285), мошенничестве (ст. 159) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201) УК РФ.