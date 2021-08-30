30 Августа 2021
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самолёт ил-76 ввс (2016) | Фото: Накануне.ru

Готовятся новые вывозные рейсы из Афганистана для граждан России

Посольство России в Афганистане начало формировать новые списки на вывозные рейсы. Попасть в них смогут граждане РФ и стран-членов ОДКБ, а также лица с видом на жительство в России.

"Желающие вылететь в Российскую Федерацию специальными рейсами должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон", - цитирует RT сообщение посольства.

В дипмиссии уточнили, что в ответном письме граждане получат анкету для заполнения и инструкцию о порядке оформления на вывозные рейсы. Дату и время вылета сообщат позднее.

Напомним, 25 августа Минобороны России организовало несколько эвакуационных рейсов для россиян, было вывезено 360 человек, еще около сотни на тот момент оставались в Афганистане.

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Теги: эвакуация, вывозные рейсы, россияне, афганистан



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