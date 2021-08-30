Свердловское УФАС предупредило федеральный Рослесхоз о противоречиях во время проверки Минприроды региона

Свердловское УФАС выдало предупреждение в адрес Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), которое проводило внеплановую проверку министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского УФАС в России, в Уставе ФГБУ "Рослесинфорг", которое также участвовало в проверке, было выявлено противоречие. Так, учреждение одновременно выполняет контрольно-распорядительные функции органа власти и является хозяйствующим субъектом, что запрещено ч.3 ст.15 Закона о защите конкуренции.

"Законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность осуществления бюджетными учреждениями федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах. Данная позиция также подтверждена Обзором судебной практики Верховного Суда РФ № 1 2019 года, где в том числе прямо указана квалификация такого нарушения - ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции", - заявили в УФАС.

Там также пояснили, что предупреждение было отправлено в адрес Рослесхоза, поскольку именно им был утвержден Устав ФГБУ "Рослесинфорг". Согласно документу, Рослесхоз обязан исключить из устава один из вышеупомянутых пунктов, с чем агентство не согласилось и обратилось в Арбитражный суд Свердловской области.

"Решением суда первой и апелляционной инстанций признаки нарушения подтверждены, что и является законным основанием для вынесения предупреждения. Правомочность его вынесения именно Свердловским УФАС России так же поддержана, так как письмом ФАС России Управление наделено полномочиями по рассмотрению заявления в отношении ФГБУ "Рослесинфорг", - отметили в УФАС.