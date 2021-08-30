Свердловское УФАС предупредило федеральный Рослесхоз о противоречиях во время проверки Минприроды региона

30 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Свердловское УФАС предупредило федеральный Рослесхоз о противоречиях во время проверки Минприроды региона

Свердловское УФАС выдало предупреждение в адрес Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), которое проводило внеплановую проверку министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского УФАС в России, в Уставе ФГБУ "Рослесинфорг", которое также участвовало в проверке, было выявлено противоречие. Так, учреждение одновременно выполняет контрольно-распорядительные функции органа власти и является хозяйствующим субъектом, что запрещено ч.3 ст.15 Закона о защите конкуренции.

"Законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность осуществления бюджетными учреждениями федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах. Данная позиция также подтверждена Обзором судебной практики Верховного Суда РФ № 1 2019 года, где в том числе прямо указана квалификация такого нарушения - ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции", - заявили в УФАС.

Там также пояснили, что предупреждение было отправлено в адрес Рослесхоза, поскольку именно им был утвержден Устав ФГБУ "Рослесинфорг". Согласно документу, Рослесхоз обязан исключить из устава один из вышеупомянутых пунктов, с чем агентство не согласилось и обратилось в Арбитражный суд Свердловской области.

"Решением суда первой и апелляционной инстанций признаки нарушения подтверждены, что и является законным основанием для вынесения предупреждения. Правомочность его вынесения именно Свердловским УФАС России так же поддержана, так как письмом ФАС России Управление наделено полномочиями по рассмотрению заявления в отношении ФГБУ "Рослесинфорг", - отметили в УФАС.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: УФАС, Рослесхоз, проверка, Минприроды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети