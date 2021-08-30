30 Августа 2021
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кот Леопольд, Анатолий Резников (2018) | Фото: top10reiting.com

"Можно посмотреть на других платформах": Союзмультфильм объяснил исчезновение с YouTube советских мультиков

Союзмультфильм начал объяснять блокировку советских мультиков на YouTube. В компании, правда, предпочитают говорить не "блокировка", а "изменение формата просмотра".

"Наша золотая коллекция мультфильмов по-прежнему доступна в сети интернет, однако поменялся формат ее просмотра – фильмы из Youtube перешли на ряд популярных российских видеосервисов (Окко, Кинопоиск HD, Premier), где доступны в разных режимах смотрения, в том числе на бесплатной основе. Например, бесплатно наши классические ленты можно посмотреть в Яндекс.Эфир", - ответили одному из пользователей в официальном аккаунте Союзмультфильма в соцсети "ВКонтакте".

В апреле этого года председатель правления киностудии Юлиана Слащенва объяснила удаление "золотой коллекции" мультиков с YouTube потерями в заработке.

"Меньше чем за год Союзмультфильм из-за новых правил платформы для детского контента потерял порядка 30–40 млн руб., что составляет до 50% всего дохода студии от YouTube-канала", - заявила она в эфире телеканала РБК. Речь идет о нововведениях, которые YouTube принял в отношении контента для детей в январе 2020 года. Он запретил настраивать таргетированную рекламу в видео для детей и добавлять такой контент в раздел рекомендованного к просмотру. Именно из этого раздела приходило 40% аудитории канала Союзмультфильма на YouTube.
 

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Теги: союзмультфильм, youtube, советские мультики, золотая коллекция



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