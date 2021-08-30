Якутия благодарит пожарных Югры и Тюмени за помощь в тушении лесных пожарных

Якутия отблагодарила Тюменскую область за помощь в тушении лесных пожаров, окрасив телевышку в цвета флага региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Республики Саха.

Акция благодарности стартовала с 18 августа. Так в регионе благодарят пожарных, военных и добровольцев из 16 регионов страны.

Сегодня телевышка окрасится в цвета флага Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, вчера в Якутии, где продолжают гореть леса, выпал первый снег. Добавим, что ранее в республику направили специалистов федеральных центров для оказания помощи жителям, которые страдают из-за дыма лесных пожаров.

Ранее в МЧС заявили, что пожарным удалось кардинально переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии. По данным ведомства, к масштабным лесным пожарам в Якутии привел человеческий фактор – "безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле".

Глава республики Айсен Николаев сообщил, что в Якутии не осталась населенных пунктов, которым угрожает огонь.