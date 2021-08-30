Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 удалось поднять со дна Курильского озера

Фюзеляж вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на Камчатке, удалось поднять со дна озера.

Воздушное судно закрепили на понтонах в 570 метрах от берега, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Вертолет планируется доставить как можно ближе к берегу, а в дальнейшем удалить из акватории озера. Исходя из ситуации, будут привлекаться водолазы и спецтехника, передает Regnum.

Вертолет упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек - туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Восемь смогли спастись. Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Тела всех погибших смогли поднять на поверхность к 18 августа.