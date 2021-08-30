Южноуралец угнал экскаватор и утопил в пруду

В Усть-Катаве местный житель угнал экскаватор и утопил его в пруду. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что его экскаватор, который находился рядом с домов, угнали.

Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого. Установлено, что мужчина увидел экскаватор и решил на нем покататься, завел его и уехал. Однако он не справился с управлением и съехал в пруд. После ДТП мужчина сбежал.

Ущерб составил 2 млн рублей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.