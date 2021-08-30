Почти четверть получателей "путинской десятки" на школьников потратили ее не на детей

Почти четверть родителей, получивших "путинские" 10 тыс. руб. на школьников перед 1 сентября, потратили эти деньги не на детей. Таковы данные исследования, проведенного аналитическим центром "Синергии", на них ссылается РИА Новости. 23,8% получателей выплат потратили их на продукты, оплату ЖКХ, одежду и обувь себе, отдых, платежи по кредитам.

Напомним, инициатором проведения выплат стал президент России Владимир Путин. Он предложил выплатить деньги единовременно на всех учащихся 1-11 классов, а также 6-леток, даже при условии, что не все из них пойдут в школу в этом году. Правда, глава государства призвал родителей таких малышей потратить деньги по целевому назначению: если не на канцтовары и форму, то на подготовку к поступлению в школу в следующем году.

Почти половина получателей выплат (49,2%) потратили 10 тыс. на покупку одежды и обуви для детей, еще 32,1% купили канцтовары. 12% приобрели электронику для учебы, 6,7% потратили деньги на развлечения для детей.

Напомним, ранее было опубликовано несколько исследований о стоимости школьного набора в 2021 году. Глобально вывод один: вещи дорожают, и "путинской десятки" на сборы в школу практически никому не хватило. Отличие только в цифрах: Росстат считает, что набор за год вырос на 4%, что ниже инфляции. Независимые опросы дают другую цифру – рост цен на 20%.

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