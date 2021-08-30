30 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Лесной пожар (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мы не разводили костры": организаторы "Уральской брони" заявили о непричастности к пожару под Волчихой

Организаторы фестиваля "Уральская броня" опровергли свою возможную причастность к возникновению природного пожара под Волчихой.

Напомним, ранее волонтеры предположили, что лесной пожар мог произойти из-за реконструкции сражения во время военно-исторического фестиваля "Уральская броня". За несколько дней до возгорания в этих местах провели реконструкцию одного из сражений Великой Отечественной войны. Впоследствии волонтеры нашли там связки газовых баллонов: они предположили, что их использовали для создания достоверных взрывов.

Как рассказал Накануне.RU один из организаторов "Уральской брони" Максим Войдеславер, мероприятие происходило на территории ГЛК под контролем представителей пожарной охраны.

"Мы не разводили костры. У нас работал представитель киностудии, присутствовала пожарная машина. На территории фестиваля очагов пожаров найдено не было. Все договора со спецслужбами и уведомления органов власти у нас на руках", - сообщил Войдеславер.

По его словам, более подробный комментарий организаторов по ситуации будет дан позже. Как только он появится, мы обязательно его опубликуем.

реконструкция боя на Волчихе, Уральская броня, военно-исторический фестиваль(2021)|Фото: vk.com/uralbronia

В ГУ МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что рассматривается несколько версий возникновения данного лесного пожара.

"В любом случае, это неосторожное обращение с огнем. Одной из версий рассматривается человеческий фактор. Было ли это конкретно в ходе фестиваля или нет - определят органы дознания", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Свердловской области было возбуждено три уголовных дела по факту поджогов лесов. Фигурантов ни в одном из них пока нет.

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Теги: Уральская броня, пожар, Волчиха, фестиваль



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