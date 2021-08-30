30 Августа 2021
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Общество В России
МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

На МКС обнаружены трещины еще в одном модуле

Космонавты в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) обнаружили новые несквозные трещины. Об этом сообщил РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Он уточнил, что несколько несквозных трещин были обнаружены в модуле "Заря". Этот модуль является первым и самым старым на МКС.

По словам Соловьева, обнаружение ранее сквозных трещин в другом модуле "Звезда" наводит на мысль, что со временем и трещины в "Заре" начнут расползаться.

Напомним, ранее стало известно, что в корпусе российского модуля Международной космической станции может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха со станции.

О проблемах в воздушной системе стало известно 20 августа 2020 года. Предположительно, она могла появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором. Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали утечек. 25 сентября экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался на российском сегменте для поиска утечки атмосферы.

29 сентября место утечки было локализовано - воздух сочился в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", в котором находится научная аппаратура.

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Теги: мкс, модуль заря, трещины



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