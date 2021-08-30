США оставили талибам оружия на 85 млрд долларов, - Трамп-младший

Талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) досталось от военных США военного оборудования и оружия на 85 млрд долларов. Об этом заявил в "Твиттере" сын экс-президента США Дональд Трамп-младший. Такую же сумму недавно называл его отец.

Трамп-младший посчитал, что каждый американец фактически "пожертвовал около 265 долларов на цели террористов". Он также приложил таблицу "нового арсенала талибов". Согласно ей, талибы получили или получат 22 тыс. армейских внедорожников Humvee, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 16 тыс. приборов ночного видения, 358 тыс. автоматов, около 800 бронетранспортеров, 130 вертолетов, 55 самолетов.

"Молодцы демократы!" - написал он.

Экс-президент Дональд Трамп назвал происходящее в Афганистане не выводом войск, а капитуляцией и "величайшим военным унижением в истории США".

Напомним, на днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "Талибан" благодаря американцам сейчас вооружен лучше, чем армия Украины. Например, талибам досталось более ста переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, в то время как ВСУ получили от США несколько десятков таких комплексов. Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, оказавшегося в руках талибов.