30 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург пришло похолодание. Синоптики предсказывают до 22 градусов тепла

В Екатеринбурге наступают прохладные дни. Согласно информации Уральского УГМС, наступившая неделя обещает осадки в первые рабочие дни и небольшое потепление под конец.

Так, с понедельника по среду синоптики предсказывают 14-19 градусов днем и 6-9 градусов ночью. При этом вероятен небольшой дождь, однако существенных осадков не ожидается. Начиная с четверга и до пятницы, в уральскую столицу возвращается потепление - до плюс 20-22 градусов, однако уже к выходным температура вернется к прежним значениям.

Синоптики также сообщают, что помимо заморозков на территории Свердловской области 30 августа, с понедельника по четверг включительно в регионе действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, что высокая температура в августе значительно осложнила задачу огнеборцам, работающим на Волчихе и под Первоуральском. В последствие в Свердловской области было возбуждено три уголовных дела по факту поджогов лесов.

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Теги: погода, прогноз, Екатеринбург



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