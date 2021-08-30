30 Августа 2021
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Политика За рубежом
(2018) | Фото: twitter.com/Humayoonbabur

ПВО США перехватили пять выпущенных по аэропорту Кабула ракет

Американские системы ПВО перехватили не менее пяти ракет, выпущенных по территории аэропорта Кабула, сообщает Reuters.

По предварительным данным, потерь среди американских военнослужащих нет.

Ранее стало известно о гибели среди мирного населения после авиаудара ВС США по Кабулу.

Ракетный удар был нанесен по автомобилю, который, по данным США, готовили к использованию в аэропорту Кабула члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате ракетной атаки были уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом.

По последним данным, погибли девять человек, в том числе шестеро детей. Все они были членами одной семьи, пишет Regnum. США начали расследование инцидента.

Напомним, "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта в столице Афганистана. Два взрыва прогремели 26 августа у воздушной гавани Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе — британцы и американцы. Погибло более 200 человек. Среди жертв атаки — 13 американских военных, обеспечивающих эвакуацию людей из Афганистана.

Президент США Джо Байден после взрывов у аэропорта Кабула приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского государства".

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Теги: кабул, ракеты, сша



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