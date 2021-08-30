30 Августа 2021
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Экономика Челябинская область
снежинск стела (2015) | Фото: Накануне.ru

Границы территории опережающего развития «Снежинск» будут расширены

Правительство РФ одобрило расширение границ территорий опережающего развития "Снежинск" в Челябинской области за счёт включения новых земельных участков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате в Снежинске планируют запустить пять новых проектов, что позволит привлечь 2,9 млрд рублей частных инвестиций и создать более 370 новых рабочих мест.

Речь идёт об открытии промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров.

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Теги: Снежинск, ТОР, Правительство РФ,



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