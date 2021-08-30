Эксперты оценили шансы партий за три недели до выборов депутатов Госдумы

Комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью изучил ресурсы политических партий и оценил их шансы на выборах депутатов Госдумы.

Как считают эксперты, с вероятностью 100% в парламент пройдут такие партии, как "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. При этом общее число партий в новой Думе пока точно неизвестно. В докладе говорится, что преимущество этих партий основано на устойчивом базовом электорате, выстроенной организационной структуре и широком географическом представительстве.

Согласно исследованию, единороссы выиграют выборы в 188 из 225 одномандатных округов и сохранят ведущие позиции в Госдуме даже при результате в 40% голосов по партспискам.

Как сообщил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, диапазон сценариев — "от трех до шести". Борьба за четвертое место может развернуться между "Справедливой Россией — За правду" (СРЗП) и "Новыми людьми".

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский считает, что "избиратели стали большими прагматиками, их интересует не столько идеологическая составляющая, сколько то, обладает ли партия ресурсом, опытом и компетенцией, чтобы эффективно противостоять новым вызовам и решать проблемы людей".

Исследование проходило с 20 по 25 августа, были опрошены 80 практикующих политконсультантов, пишет "Коммерсант".