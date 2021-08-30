30 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Приплывшего с Курил в Японию россиянина решено депортировать

Приплывшего на Хоккайдо с Курильских островов россиянина задержали в Японии.

Основание - за незаконный въезд. По данным издания Hokkaido, мужчине отказали в политическом убежище, он не получит разрешение на временное пребывание в Японии.

Как ожидается, в ближайшие дни мужчину передадут генконсульству России, передает Kyodo. Россиянин преодолел 20 км от российского острова Кунашир на Курильской гряде до Хоккайдо и попросил предоставить ему убежище.

Как сообщалось, мужчина, самостоятельно приплывший в Японию с Курильского острова Кунашир в поисках убежища, родом из Удмуртии, и жил на острове три года.

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Теги: Япония, россиянин, депортация



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Ранее 22.08.2021 12:40 Мск Россиянин приплыл на лодке в Японию и попросил политического убежища


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