Приплывшего с Курил в Японию россиянина решено депортировать

Приплывшего на Хоккайдо с Курильских островов россиянина задержали в Японии.

Основание - за незаконный въезд. По данным издания Hokkaido, мужчине отказали в политическом убежище, он не получит разрешение на временное пребывание в Японии.

Как ожидается, в ближайшие дни мужчину передадут генконсульству России, передает Kyodo. Россиянин преодолел 20 км от российского острова Кунашир на Курильской гряде до Хоккайдо и попросил предоставить ему убежище.

Как сообщалось, мужчина, самостоятельно приплывший в Японию с Курильского острова Кунашир в поисках убежища, родом из Удмуртии, и жил на острове три года.