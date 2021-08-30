Рогозин: "Роскосмос" отчищен от "родственных кланов"

Для борьбы с коррупцией в "Роскосмосе" создана "пронизывающая всю отрасль система аудита".

Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, за последние годы система провела "гигантскую работу, в основном "очистив" людей, которые использовали бюджетные деньги и свое положение для "самообогащения или продвижения родственников".

"Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов", — отметил Рогозин, подчеркнув, что в "Роскосмосе" при назначении на любую значимую должность проводится проверка на полиграфе, сообщает "Газета.ru".

Напомним, в 2019-м году президент России Владимир Путин устроил настоящий разнос по поводу воровства при строительстве космодрома "Восточный". "Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", - заявил президент.

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