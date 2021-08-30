Эрдоган гарантировал покупку второй партии российских С-400

Власти Турции намерены закупить вторую партию зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" российского производства.

Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам президента, у Анкары "нет никаких сомнений" по поводу покупки новых С-400.

Данный вопрос, как отметил Эрдоган, он планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время визита в РФ.

Ранее США ввели санкции в отношении Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Поставки систем турецким военным Россия начала в 2019 году.