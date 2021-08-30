Возросло число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

Обнаружено тело еще одного погибшего при взрывах боеприпасов, который случился после пожара на территории воинской части в Жамбылской области Казахстана.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС страны, всего погибшими числятся 14 человек. Установить личности удалось в отношении 10 из них.

По данным чрезвычайного ведомства, среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Сейчас ведутся поиски еще двух пропавших человек.

Как сообщалось, причиной взрыва и пожара мог стать умышленный поджог. По предварительной информации, на складе хранилось свыше 500 тонн тротила.

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