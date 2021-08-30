30 Августа 2021
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Спорт За рубежом
Президент МОК Жак Рогге объявляет о закрытии Олимпиада-2010 (2010) | Фото: AFP

На 80-м году жизни скончался бывший президент МОК Жак Рогге

Экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге скончался на 80-м году жизни.

Как сообщается на сайте организации, соболезнования выразил действующий президент МОК Томас Бах. По его словам, "всё олимпийское движение будет глубоко скорбеть по потере замечательного друга и преданного поклонника спорта".

Причина смерти не раскрывается. В связи со смертью Рогге олимпийские флаги на объектах комитета будут приспущены.

Жак Рогге был президентом МОК с 2001 по 2013 год. Последней Олимпиадой, организованной при его участии, стали Игры 2012 года в Лондоне.

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Теги: МОК, Жак Рогге, спорт



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