На 80-м году жизни скончался бывший президент МОК Жак Рогге

Экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге скончался на 80-м году жизни.

Как сообщается на сайте организации, соболезнования выразил действующий президент МОК Томас Бах. По его словам, "всё олимпийское движение будет глубоко скорбеть по потере замечательного друга и преданного поклонника спорта".

Причина смерти не раскрывается. В связи со смертью Рогге олимпийские флаги на объектах комитета будут приспущены.

Жак Рогге был президентом МОК с 2001 по 2013 год. Последней Олимпиадой, организованной при его участии, стали Игры 2012 года в Лондоне.