Принимать людей из Афганистана согласились 98 стран

98 стран мира, включая США и Великобританию, соглашаются выдавать визы работавшим с ними жителям Афганистана.

Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Подписано соответствующее заявление. Представители этих стран заявили, что запрещенное в России террористическое движение "Талибан" дало им гарантии беспрепятственного следования к местам убытия из Афганистана, говорится на сайте Госдепа США.

Отмечается, что публичные заявления представителей "Талибана" подтверждают полученные гарантии.

Среди подписавших документ отсутствует Россия.

Тем временем, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главной темой стал Афганистан, хотя обсуждались и двухсторонние отношения, и борьба с фальсификацией истории.

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