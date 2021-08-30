30 Августа 2021
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Общество Центральный ФО Москва
(2004) |

Синоптики предупредили москвичей о приходе "глубокой осени"

В Москве 2 сентября ожидается осенняя погода.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, это произойдет из-за прихода арктических холодов. По  словам синоптика, температура в этот день не поднимется выше 16 градусов.

В темное время суток температура воздуха в Москве понизится до +8-13 градусов, сообщает РИА "Новости".

Тишковец отметил, что впоследствии ожидается усиление холодной погоды: по ночам воздух будет остывать до +3-8 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +7-12 градусов, что на 5–7 градусов ниже климатической нормы сентября.

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Теги: Москва, погода, осень



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