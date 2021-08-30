30 Августа 2021
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Происшествия Сибирский ФО Новосибирская область
(2005) | Фото: mignews.com.ua

Житель Новосибирска ранил из ружья пять человек

59-летний житель Новосибирска задержан за стрельбу из ружья.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МВД, он открыл огонь по людям из окна своей квартиры. В результате стрельбы пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы. Инцидент произошел на улице Лебедевского. Приехавшие на место полицейские оцепили дворовую территорию, и установили квартиру, из которой велись выстрелы.

Уточняется, что стрелок был пьян, он добровольно открыл дверь и сдался полицейским. В настоящее время решается вопрос об аресте.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Новосибирской области, в отношении мужчины инициировано уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия".

Напомним, в июле в Петербурге мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков из окна квартиры.

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Теги: Новосибирск, стрельба, оружие



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