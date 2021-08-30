Пять человек стали жертвами автоаварии в Ставропольском крае

Авария с участием трех легковых автомобилей и грузовика произошла 29 августа на 311 км трассы Минеральные Воды—Кочубей.

В результате ДТП пять человек погибли, ещё двое, среди которых ребенок, госпитализированы в городе Георгиевск. Предварительная причина происшествия - опасный манёвр одной из легковушек, водитель которой выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся поочередно с "Нивой", грузовым Suzuki и легковой Toyota.

От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и два пассажира Honda.

В краевой прокуратуре взяли уголовное дело на контроль, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 29 августа в Тюменской области произошло столкновение пяти автомобилей на подъеме на путепровод. В результате пострадали шесть человек.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.