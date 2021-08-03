04 Августа 2021
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Общество За рубежом
флаг США, силуэт военного, военный, вмешательство (2017) | Фото: kremlinpress.com

Прокуратура обвинила губернатора штата Нью-Йорк в сексуальных домогательствах

Генеральная прокуратура в США обвинила губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин. Сам губернатор-демократ отрицает обвинения.

Согласно отчету прокуратуры, Куомо домогался действующих и бывших чиновниц, которые работали в его подчинении, но не только.  

По мнению прокуратуры, домогательства выражались в "нежелательных и несогласованных прикосновениях", "комментариях сексуального характера". Прокурор штата считает, что губернатор нарушил несколько федеральных и местных законов.

Прокуратура подробно описывает эпизоды домогательств к 11 женщинам.

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Теги: эндрю куомо, обвинение, сексуальные домогательства



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