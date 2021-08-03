Собянин согласовал проект новой скоростной железной дороги: до Петербурга за 2,5 часа

Мэр Москвы согласовал проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1). По ней добраться до северной столицы можно будет за 2,5 часа, это на полтора часа быстрее, чем на "Сапсане". Протяженность дороги составит около 680 км, говорится на сайте главы города.

"В пределах Москвы пройдет 43 километра с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. Трасса пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году: в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги", - говорится в сообщении мэрии.