03 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
(2004) |

СМИ сообщили о возможном захвате нескольких судов в Оманском заливе

СМИ сообщают о возможном захвате нескольких судов в Оманском заливе, у побережья ОАЭ. Так, Associated Press пишет, что по меньшей мере четыре корабля "потеряли контроль над рулевым управлением". Также ряд изданий сообщает о взрыве на одном из судов.

Пока больше всего информации о судне Golden Brilliant (ходит под флагом Сингапура). Морской торговый флот Великобритании уже назвал инцидент "потенциальным захватом". Инцидент с судном произошел в Оманском заливе примерно в 100 км к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра. Ранее агентство Reuters проинформировало, что инцидент, как считается, не связан с пиратством. Согласно сведениям портала Marine Traffic, судно Golden Brilliant направлялось из малайзийского Порт-Кланга в Дубай, передает ТАСС.

Также сообщается, что танкер Asphalt Princess (ходит под флагом Панамы) тоже может быть захвачен. Сообщается, что на борт могли пробраться вооруженные люди.

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Теги: захват, судно, оманский залив, оаэ



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