В Томске полиция ищет мужчин, отхлеставших двух женщин крапивой

В Томске полиция ищет участников странного инцидента, который запечатлел местный житель.

Двое мужчин отхлестали крапивой женщин, предварительно связав им руки и спустив штаны (девушки остались в одних трусах).

Предположительно инцидент произошел в одном из частных дворов в Томска на улице Красноармейской, передает РИА Новости.

Ряд СМИ сообщил, что мужчинам не понравилось поведение женщин, которые, якобы, были пьяны и несдержанно себя вели. Впрочем, пока это неподтвержденное предположение.