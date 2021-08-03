03 Августа 2021
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Общество За рубежом
Спутник V, экспорт (2021) | Фото: EPA

Еврокомиссия: признание COVID-сертификатов Сан-Марино не означает признания "Спутника V"

Еврокомиссия пояснила позицию по поводу COVID-сертификатов граждан республики Сан-Марино, в которой прививают от коронавируса – среди прочих – и российской вакциной "Спутник V".

По мнению ЕК, признание Евросоюзом "ковид-паспортов" третьих стран (к которым относится и карликовое Сан-Марино) не означает признания вакцин. "Страны сами решают, пускать ли вакцинированных "Спутником V", - приводит мнение Еврокомиссии РИА Новости.

Ранее власти Сан-Марино тоже сообщили, что признание сертификатов носит технический характер и не означает автоматического признания Евросоюзом "Спутника V".

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Теги: еврокомиссия, covid-сертификат, сан-марино, евросоюз



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