Еврокомиссия: признание COVID-сертификатов Сан-Марино не означает признания "Спутника V"

Еврокомиссия пояснила позицию по поводу COVID-сертификатов граждан республики Сан-Марино, в которой прививают от коронавируса – среди прочих – и российской вакциной "Спутник V".

По мнению ЕК, признание Евросоюзом "ковид-паспортов" третьих стран (к которым относится и карликовое Сан-Марино) не означает признания вакцин. "Страны сами решают, пускать ли вакцинированных "Спутником V", - приводит мнение Еврокомиссии РИА Новости.

Ранее власти Сан-Марино тоже сообщили, что признание сертификатов носит технический характер и не означает автоматического признания Евросоюзом "Спутника V".