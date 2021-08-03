В Новосибирске клиент "Яндекс.Такси" подал к сервису иск на 500 миллионов рублей

Новосибирский арбитражный суд зарегистрировал иск от гражданина Антона Д. к ООО "Яндекс.Такси" на рекордные 500 млн руб. Истец утверждает, что таксист угрожал ему убийством.

По данным Telegram-канала "Арбитр.", истец считает, что таксист "совершил покушение на убийство, нанеся психологический и моральный ущерб". Детали дела не уточняются, также как и было ли по делу уголовное разбирательство.

Канал приводит текст исковогозаявления: "За угрозы жизни отвечает тот, к кому я обратился, именно ООО "Яндекс.Такси", а не посторонние физические и юридические лица, партнеры и прочие. Ответчик пусть сам разбирается со своими исполнителями и безопасностью сервиса. Я выбираю "Яндекс.Такси", поскольку быстро, удобно и доверяю им безопасность своей жизни. Данный инцидент произошел не форс-мажорно, а по непонятной мне причине и из-за необразованности персонала в поведении" (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Заявитель также сообщает, что таксист не дождался полицию в момент инцидента и "агрессивно сбежал".