03 Августа 2021
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Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Новосибирске клиент "Яндекс.Такси" подал к сервису иск на 500 миллионов рублей

Новосибирский арбитражный суд зарегистрировал иск от гражданина Антона Д. к ООО "Яндекс.Такси" на рекордные 500 млн руб. Истец утверждает, что таксист угрожал ему убийством. 

По данным Telegram-канала "Арбитр.", истец считает, что таксист "совершил покушение на убийство, нанеся психологический и моральный ущерб". Детали дела не уточняются, также как и было ли по делу уголовное разбирательство.

Канал приводит текст исковогозаявления: "За угрозы жизни отвечает тот, к кому я обратился, именно ООО "Яндекс.Такси", а не посторонние физические и юридические лица, партнеры и прочие. Ответчик пусть сам разбирается со своими исполнителями и безопасностью сервиса. Я выбираю "Яндекс.Такси", поскольку быстро, удобно и доверяю им безопасность своей жизни. Данный инцидент произошел не форс-мажорно, а по непонятной мне причине и из-за необразованности персонала в поведении" (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Заявитель также сообщает, что таксист не дождался полицию в момент инцидента и "агрессивно сбежал".

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Теги: яндекс.такси, таксист, арбитражный суд



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