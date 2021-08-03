03 Августа 2021
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беженцы, Ростов, Украина, палаточный лагерь (2014) | Фото: Накануне.RU

МИД Литвы сообщил о проблемах с палаточными лагерями для беженцев из Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил о проблемах с размещением беженцев из Белоруссии. По его словам, люди все прибывают, а разместить их нет возможностей. Среди беженцев случаются конфликты, драки, Литва, по словам Адоменаса, не была готова к такому повороту.

"Мы строим палатки: как только они ставятся, тут же они наполняются. Этот процесс занимает довольно много времени и сил. И от этого страдают сами беженцы. Идут проливные дожди в Литве. И в палатках среди поля это не так привлекательно, как в пятизвездных отелях, как им говорили. Людей просто обманули, они проведут долгие месяцы в холодных условиях, во временных палатках. Это большой логистический вызов", - заявил замминистра в эфире "Эха Москвы".

Он добавил, что женщин и детей стараются разместить в пустующих школах и других капитальных строениях.

По словам Адоменаса, с местными жителями у беженцев конфликтов нет.

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Теги: мид, литва, палаточный лагерь, беженцы, белоруссия, граница



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