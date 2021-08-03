03 Августа 2021
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Общество Санкт-Петербург
Свидетельство о рождении тройня Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Петербурге мужчина стал вдовцом, сменил пол и хотел вписать себя как "мать" в документы детей

В Санкт-Петербурге районный и, затем, городской суд отказали в удовлетворении иска женщине-трансгендеру, которая хотела внести изменения в свидетельства о рождении своих детей.

Дети родились у женщины в браке, когда она еще была мужчиной. Его супруга умерла, а вдовец прошел "переход" – операцию по смене пола. Теперь он женщина и имеет соответствующие новые документы.

"Мать" обратилась в ЗАГС с требованием изменить записи в документах детей: вписать ее как мать, а в графе отец поставить прочерк. Ей отказали, тогда женщина пошла в суд.

"Евгения (имя изменено) указала, что является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях, куда она вынуждена обращаться, от нее требуют документы, подтверждающие ее статус родителя. В связи с чем, она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания", - сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.

Районный суд решил, что интересы детей выше неудобств трансгендера, связанных с разглашением персональных данных и медицинской тайны.

"Матерью была реальная, существующая женщина, и заменить ее в свидетельствах о рождении невозможно. Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей, а также право на общение с родственниками, в данном случае по линии матери. В случае же удовлетворения заявления данные о биологической матери детей исчезают", - сообщили в пресс-службе позицию суда.

В Апелляционной коллегии городского суда с решением районных коллег согласились.

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Теги: трансгендер, суд, документы, загс



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