Налево пойдешь – проблемы найдешь: какие петербургские локации не обязательны для посещения туристами и местными

Петербург по праву считается уникальным российским субъектом. Однако это не только город, где собраны выдающиеся объекты культуры, находятся красивейшие парки, крупнейшие музеи, мосты. Сегодня, кажется, даже туристы знают о тех местах, которые лучше обходить стороной, чтобы не разочароваться этим удивительным городом.

Скупой платит дважды

Открывает топ злачных мест Петербурга Апраксин двор. Располагающийся практически в центре города комплекс нельзя назвать безопасным. История объекта начинается с XVIII века, когда на территории началось возведение торговых лавок. В XXI веке его функциональное назначение не поменялось – это все тот же крупный вещевой и продовольственный рынок. За несколько веков «Апрашка» не изменилась в лучшую сторону. Грязно, нелегально, дешево и очень опасно – вот слова, которыми можно описать рынок сейчас. Некоторые местные жители называют Апраксин двор «городом в городе». Здесь можно найти все: продукты питания, театральную фурнитуры, тату-салоны, парикмахерские, ателье, бани, школы танцев и многое другое. Рынок живет по собственным правилам, которые известны «своим». В девяностые годы водители трамваев, проезжая мимо «Апрашки», объявляли остановку так: «Апраксин двор – центр спекулятивной торговли», в нулевые стали именовать младшим братом Черкизовского рынка в Москве.

Торговые ряды рынка уже давно стали одним из криминальных очагов города. Во времена «бандитского» Петербурга здесь можно было купить оружие, а в 2009 году на «Апрашке» задержали около 300 человек, подозреваемых в экстремизме. Все в те же 90-е «Апрашка» сильно выручала и простых петербуржцев: вещи стоили дешево, однако, чтобы не остаться без денег, следовало быть бдительными: на рынке орудовали карманники. Спустя два десятка лет наличка на рынке так же в приоритете, а банковские карты не в ходу. Сегодня горожане все чаще выбирают более спокойные места, где можно купить вещи и продукты не по принципу «дешево и сердито».

Однако некоторые местные до сих пор предпочитают крупным торговым центрам, гипермаркетам и специализированным магазинам аналогичные рынки и базары.

Ярмарка «Юнона» тоже нередко числится в полицейских сводках. Это место, где продают контрафакт, встречаются агрессивные торговцы и карманники, регулярно во время рейдов задерживают нелегалов. Кстати, карманники начинают орудовать еще задолго до входа на территорию комплекса: невнимательных пенсионеров и зевак, которые пользуются бесплатным транспортом от ближайших станций метро до «Юноны», легко обчистить еще в автобусе. Да и цены на «Юноне», в отличие от той же «Апрашки», на порядок выше, поэтому стоит ли рисковать кошельком ради выгоды в несколько десятков рублей, надо задуматься.

Гоп-стоп, мы подошли из-за угла

Проблемы могут настичь петербуржцев и гостей города как в центральных районах, так и на окраинах. По словам местных жителей, ранее район метро «Пролетарская» «славился» обилием наркоманов. Веселый Поселок испокон веков – концентрат лихих людей и бандитизма в городе. При этом статистика говорит о том, что самым криминальным районом на протяжении нескольких лет остается Невский: здесь было совершено около 4 тысяч преступлений за 2020-й и свыше 1600 за 2019 год. «Докопаться» здесь могут по любым причинам – неславянская внешность или человек как-то выделяется. С виду простой рабочий район: заводы, транспортные развязки, малоэтажные дома, и разный контингент – гости из ближнего и дальнего зарубежья, которые ютятся в «заброшках», маргиналы и алкоголики, неблагонадежные семьи, проживающие в коммуналках и общежитиях. Все – со своими понятиями и принципами.

А район Купчино, несмотря на свою криминальную репутацию, сегодня перестал быть опасной территорией, разве что если идти от проспекта Славы по Будапештской улице.

Совсем недавно в число злачных мест угодил и другой спальный район Петербурга – Канонерский остров. Говорят, если хотите удивить приезжего и показать изнанку культурной столицы – везите на Канары, так именуют жители Канонерский остров. Как таковых достопримечательностей тут нет, зато есть своя особенная атмосфера – дикий пляж с осколками от бутылок с горячительными напитками, своеобразный запах от станции аэрации, расселенные дома, часть из которых с оставшейся мебелью, посудой, детскими игрушками и книгами. Раньше оставленные квартиры осваивали сталкеры, сейчас здания законсервировали, но знающие могут найти лазейки.

Закрытая и спокойная территория, где дети могли спокойно гулять во дворах, а родители оставлять ключи под ковриком, теперь изменилась. Местные жители привыкли к необычным для многих «находкам» – трупам, которые прибивает с залива, фрагментам конечностей в земле. По словам горожан, Канонерка является одним из жутких топонимов на карте Петербурга. Изолированная территория с видом на «промку» и «заброшками» - отнюдь не туристическое место.

Сегодня в образе Петербурга как бандитской столицы многое изменилось. Однако отголоски лихого времени можно встретить и сейчас. При этом многие говорят, что дело не в локации: в любом городе есть своя шпана и определенный уровень преступности. Петербуржцы же в целом доброжелательные и приветливые, вот только гастарбайтеров стало много, отсюда и часть проблем.