03 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Стрельба у здания Пентагона. (2021) | Фото: WUSA9

Стрельба у главного входа в Пентагон: минимум один человек погиб

В Вашингтоне у главного входа в Пентагон произошла перестрелка. Сообщается о минимум одной жертве стрельбы, а также о нескольких пострадавших.

Выстрелы прозвучали недалеко от транспортной станции, где останавливаются автобусы и метро. Силовые структуры сообщают, что сейчас опасность миновала, но поезда проходят мимо станции, а местных жителей просят не покидать своих домов или мест, где они находятся. Само здание оборонного ведомства США тоже закрыто для посещений. В трансляциях, которые местные СМИ ведут с места происшествия, видно, что силовые подразделения окружают здание плотным кольцом.

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Теги: перестрелка, вашингтон, пентагон



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