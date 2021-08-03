Стрельба у главного входа в Пентагон: минимум один человек погиб

В Вашингтоне у главного входа в Пентагон произошла перестрелка. Сообщается о минимум одной жертве стрельбы, а также о нескольких пострадавших.

Выстрелы прозвучали недалеко от транспортной станции, где останавливаются автобусы и метро. Силовые структуры сообщают, что сейчас опасность миновала, но поезда проходят мимо станции, а местных жителей просят не покидать своих домов или мест, где они находятся. Само здание оборонного ведомства США тоже закрыто для посещений. В трансляциях, которые местные СМИ ведут с места происшествия, видно, что силовые подразделения окружают здание плотным кольцом.