03 Августа 2021
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Неизвестные срывают баннеры депутата Ионина на ул. Проезжая и Искорцев в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Неизвестные массово срывают баннеры кандидата в Госдуму

Действующий Депутат Госдумы и кандидат на выборы в парламент 2021 года Дмитрий Ионин столкнулся с противодействием в своей предвыборной кампании. Неизвестные массово срывают баннеры кандидата. В распоряжении Накануне.RU оказалась видеозапись, на которой видно, как два молодых человека в спортивной одежде портят растяжки соискателя депутатского кресла от СР и уносят их в неизвестном направлении.

Инциденты произошли на перекрестке улиц Проезжая – Казачья, а также на улице Искорцев в Калиновском поселке Екатеринбурга.

По словам самого Дмитрия Ионина, уже незаконно сорваны десятки элементов его предвыборной кампании. Народный избранник не намерен обращаться в полицию и планирует со сторонниками изловить хулиганов, а затем наказать их самостоятельно.

"С этого момента было сорвано или уничтожено ещё около 30 баннеров на частных домах в отдаленных района Екатеринбурга, Артемовском и Алапаевском районе. Также сорвано ещё два билборда, которые с июня были размещены в Орджоникидзевском районе через рекламную фирму. Писать заявления смысла не вижу, ранее нами продавались заявления по фактам хищения баннеров, результата не было. Потому выставляем патрули с волонтерами и пытаемся ловить. По законам военного времени наказывать будем", - предостерег Ионин в беседе с корреспондентом агентства.

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Теги: Дмитрий Ионин, Госдума, хулиганство, баннеры



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