Велодорожка и скамейки: на берегу екатеринбургской реки Исеть появится новая "зона отдыха"

В уральской столице откроют еще один благоустроенный участок набережной реки Исеть. Данный сегмент на улице Ткачей станет продолжением уже существующей набережной левого берега, которая облагорожена. Как рассказали в пресс-службе застройщика Acons Group, являющегося автором проекта, будут установлены зоны отдыха, организованы велодорожки, а также высажены деревья и кустарники.

Открытие части набережной будет торжественным и состоится 8 августа.

"Мероприятие будет красочным и ярким: детские мастер-классы по современным танцам хип-хоп направления, пленэр и запуск воздушных змеев! Взрослые смогут насладиться красотой воскресного дня на открытых верандах кафе на набережной", - отметили представители компании в беседе с Накануне.RU.