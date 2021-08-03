03 Августа 2021
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Общество Свердловская область
туман, смог, екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале объявили первую степень опасности из-за смога

Синоптики Уралгидрометцентра объявили предупреждение неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, связанных со смогом.

"С 20.00 3 августа до 20.00 5 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 5 августа", - сообщается на сайте Уралгидрометцентра.

Более того, синоптики предсказывают местами на востоке Свердловской области сильную жару 4 и 5 августа, в связи с чем объявлена высокая пожарная опасность.

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Теги: смог, жара, первая степень опасности, предупреждение, синоптики



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