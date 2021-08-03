В Челябинске выбрали подрядчика, которые поставит 110 автобусов

В Челябинске аукцион на поставку 110 автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, признали не состоявшимся. Контракт будет заключен с участником, подавшим единственную заявку, передает корреспондент Накануне.RU

110 автобусов за 1 млрд 362 млн рублей поставит компания из Ярославля "ЯРКАМП".

Напомним, в июле в Челябинске было объявлено два аукциона на покупку 150 автобусов. Область закупает 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена – 551,4 млн руб. Также планируется приобрести 110 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена аукциона – 1 млрд 362,5 млн руб.

Победителем закупки на поставку 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива, признана компания "Волгабасс групп". Она готова поставить 40 автобусов за 465,9 млн рублей.